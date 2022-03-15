«Прогресс РФ ограничен или отсутствует». В Минобороны США сообщают, что оккупанты не продвинулись ближе к Киеву — СNN

15 марта, 23:01
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты не смогли продвинуться ближе к Киеву и находятся примерно в 15−20 км от столицы, сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Минобороны США.

США считают, что «прогресс российских сухопутных войск в достижении своих целей ограничен или отсутствует», сказал чиновник.

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Также, по оценкам Минобороны США, российские силы «все еще находятся примерно в 15−20 км к северо-западу и примерно в 20−30 км к востоку» от Киева, сказал чиновник.

Источник добавил, что поданным на 15 марта, оккупанты выпустили по Украине более 950 ракет.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Российские войска Минобороны США Агрессия РФ

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