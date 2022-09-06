РФ не хочет обменивать пленных боевиков «ЛНР» — Гайдай 6 сентября, 12:46 У боевиков «ЛНР» небольшой выбор (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

РФ не хочет обменивать боевиков «ЛНР», которые попадают в плен, обменивают только россиян.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Как говорят жены, россия бросила их мужчин в украинском плену и не хочет обмениваться. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны», — отметил он.

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По словам Гайдая, у мужчин призывного возраста на оккупированных территориях Луганской области практически нет выбора — либо скрываться и ждать деоккупации, либо идти на смерть.

Он также рассказал, что в Луганске сейчас находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать.

«Среди родственников военнослужащих так называемой народной милиции производят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших», — резюмировал глава ОВА.

РФ ведет принудительную мобилизацию на территориях, которые были оккупированы в 2014 году, а также на захваченных с начала полномасштабного вторжения РФ.

18 августа Гайдай заявил, что в оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация, на молодых родителей охотятся рядом с детскими садами.

Во время принудительной мобилизации оккупанты рвут паспорта и другие документы местных жителей.





Таким образом РФ пытается компенсировать потери своей армии. С начала войны против Украины ВСУ ликвидировали уже более 50 тысяч российских оккупантов.

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