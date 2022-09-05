Оккупанты силой забирают пациентов призывного возраста из больниц оккупированного Донецка — Генштаб ВСУ

5 сентября, 08:33
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РФ продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

РФ продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Страна-агрессор Россия продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса на фоне больших потерь своих войск в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, новый источник пополнения живой силы оккупанты нашли в Донецке.

«Недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой „выписывать“ больных. Под такую ​​выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, проходящих лечение», — отметили там.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=i3xXChNzfrQ

В Генштабе также рассказали, что местные боевики отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений 2 армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях.

Нет также качественного медицинского обеспечения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02WQYS3jbwiZJZrp3pBYBfhHvbD5qMuwH7NdnMP9647pVgT2aGYqSUippgDTeLcWx7l

РФ ведет принудительную мобилизацию на территориях, которые были оккупированы в 2014 году, а также на захваченных с начала полномасштабного вторжения РФ.

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18 августа Гайдай заявил, что в оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация, на молодых родителей охотятся рядом с детскими садами.

Во время принудительной мобилизации оккупанты рвут паспорта и другие документы местных жителей.

Таким образом РФ пытается компенсировать потери своей армии. С начала войны против Украины ВСУ ликвидировали уже почти 50 тысяч российских оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецк Мобилизация Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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