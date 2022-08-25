РФ нанесла удары по двум районам Запорожской области
Оккупанты систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области (Фото:ГСЧС)
Утром в четверг, 25 августа, войска РФ нанеси удары по двум районам Запорожской области.
Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram.
«По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Информация требует уточнения», — отметил он.
По словам Куртева, звуки взрывов слышались и в самом Запорожье, однако «прилетов» в областной центр не было.
Накануне войска РФ ударили ракетой по объекту инфраструктуры в одном из районов Запорожья.
В результате ударов от взрывной волны в шести многоквартирных домах вылетели стекла и разрушены оконные рамы. В настоящее время соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий.
Всего оккупанты выпустили по городу девять ракет.
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