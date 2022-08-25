РФ нанесла удары по двум районам Запорожской области 25 августа, 12:40 Оккупанты систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области (Фото:ГСЧС)

Утром в четверг, 25 августа, войска РФ нанеси удары по двум районам Запорожской области.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

«По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Информация требует уточнения», — отметил он.

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По словам Куртева, звуки взрывов слышались и в самом Запорожье, однако «прилетов» в областной центр не было.

Накануне войска РФ ударили ракетой по объекту инфраструктуры в одном из районов Запорожья.

В результате ударов от взрывной волны в шести многоквартирных домах вылетели стекла и разрушены оконные рамы. В настоящее время соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий.

Всего оккупанты выпустили по городу девять ракет.

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