Войска РФ выпустили по Днепропетровской области 130 снарядов: в Никополе повреждены 40 домов 26 сентября, 08:42 РФ продолжает атаковать Днепропетровскую область из РСЗО и тяжелой артиллерии (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 26 сентября, войска РФ накрыли населенные пункты Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, оккупанты выпустили 130 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, войска РФ девять раз ударили по четырем громадам — Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По Никополю российские оккупанты ударили трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, машины, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Без света остались почти 3000 семей никопольчан.

В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общинах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.

В других районах ночь прошла без атак, на данный момент там спокойно.

Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область. Накануне оккупанты выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии.

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