Атаки РФ в Днепропетровской области: за ночь оккупанты выпустили почти 90 снарядов, есть разрушения 27 сентября, 08:36 В результате атак войск РФ повреждены частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 27 сентября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты выпустили почти 90 снарядов по трем громадам региона. Пострадали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская громады.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили.

В Марганце повреждения получили 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся.

В Красногригорьевской громаде последствия вражеских обстрелов уточняются.

В других районах области ночью было относительно спокойно.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. В Никополе повреждены десятки домов.

Накануне оккупанты также выпустили ракету Х-59 по аэропорту Кривого Рога. Люди во время удара не пострадали, но полностью разрушена инфраструктура аэропорта.