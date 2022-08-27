Войска РФ обстреляли окрестности Николаева, начался пожар 27 августа, 10:41 Войска РФ систематически обстреливают жилые районы Николаева (Фото:ГСЧС)

В ночь на субботу, 27 августа, войска РФ обстреляли Николаев.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram.

По его словам, снаряды попали п окрестностям областного центра.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

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Ким добавил, что 26 августа оккупанты выпустили по Николаеву два реактивных снаряда из системы залпового огня Смерч. Попадания были по открытым территориям за городом. Пострадавших и разрушений нет.

Спасатели уточнили, что в результате ночного обстрела Николаева начался пожар.

Загорелся мусор в гараже на территории садового общества в одном из районов города. За несколько часов пожар удалось ликвидировать.

Войска РФ систематически обстреливают Николаев и Николаевскую область, наносят ракетные удары по жилым кварталам.

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