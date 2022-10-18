Оккупанты наносят удары по Харькову, в городе за пять минут произошло две серии взрывов

18 октября, 08:58
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Оккупанты ежедневно атакуют Харьков (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Оккупанты ежедневно атакуют Харьков (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Утром во вторник, 18 октября, войска РФ начали наносить удары по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

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Синегубов не уточнил подробности.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в городе за пять минут произошло две серии взрывов.

https://www.youtube.com/watch?v=n_jnZiNdIt0

По предварительной информации, под ударом российских оккупантов находится район одного из промышленных предприятий областного центра.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Войска РФ практически ежедневно атакуют Харьков. Чаще всего оккупанты используют ракеты С-300, их выпускают из российского Белгорода.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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