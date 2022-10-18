Оккупанты наносят удары по Харькову, в городе за пять минут произошло две серии взрывов
Оккупанты ежедневно атакуют Харьков (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)
Утром во вторник, 18 октября, войска РФ начали наносить удары по Харькову.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
«Жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» — написал он.
Синегубов не уточнил подробности.
Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в городе за пять минут произошло две серии взрывов.
По предварительной информации, под ударом российских оккупантов находится район одного из промышленных предприятий областного центра.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Войска РФ практически ежедневно атакуют Харьков. Чаще всего оккупанты используют ракеты С-300, их выпускают из российского Белгорода.