Оккупанты наносят удары по Харькову, в городе за пять минут произошло две серии взрывов 18 октября, 08:58 Оккупанты ежедневно атакуют Харьков (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Утром во вторник, 18 октября, войска РФ начали наносить удары по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

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Синегубов не уточнил подробности.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в городе за пять минут произошло две серии взрывов.

По предварительной информации, под ударом российских оккупантов находится район одного из промышленных предприятий областного центра.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Войска РФ практически ежедневно атакуют Харьков. Чаще всего оккупанты используют ракеты С-300, их выпускают из российского Белгорода.