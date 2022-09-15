Ночью РФ нанесла ракетный удар по Харькову, в области под обстрелом населенные пункты вдоль линии фронта — глава ОВА 15 сентября, 09:37 Разрушенные оккупантами деоккупированные города Харьковской области (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на четверг, 15 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, ракета попала в лесополосу в Киевской районе города. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

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В Харьковской области российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии столкновения. В результате обстрела освобожденного от войск РФ Волчанска повреждены пять домов. Обошлось без пострадавших.

За минувшие сутки в Купянском районе взорвался на мини и получил ранение 54-летний мужчина.

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Синегубов подчеркнул, что возвращаться на деоккупированные территории до полного их разминирования может быть очень опасно.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



Вечером 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, на половине продолжаются стабилизационные мероприятия.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

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