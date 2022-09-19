Атаки РФ в Донецкой области: оккупанты били по Авдеевке из артиллерии, по Торецку нанесен авиаудар 19 сентября, 10:57 В результате атак РФ разрушены частные дома (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области, погиб человек, разрушена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в ночь на понедельник, 19 сентября, Авдеевка подверглась массированному артиллерийскому обстрелу. В результате атаки российских оккупантов пострадала центральная часть города. Информация о жертвах не поступала, объемы разрушений устанавливаются.

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Войска РФ также нанесли ракетный удар по Краматорску. Повреждено здание экономического колледжа. По предварительным данным, оккупанты использовали для удара ракеты С-300. Обошлось без пострадавших.

По Торецку был нанесен авиаудар. Снаряды попали в частный сектор, погиб местный житель, повреждены жилые дома.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

С начала сентября ВСУ проводят контрнаступление в Донецкой области, удалось освободить ряд населенных пунктов.

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