РФ нанесла удар по пригороду Запорожья: в мэрии рассказали о последствиях
В результате удара РФ под Запорожьем разрушены жилые дома, детали уточняются (Фото:ГСЧС)
В ночь на понедельник, 5 сентября, войска РФ нанесли удар по пригороду Запорожья, жители областного центра слышали звуки взрывов.
Как сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram, взрывы были за городом, в самом Запорожье прилеты не зафиксированы. Все детали уточняются.
По его словам, от вражеских обстрелов пострадал один из поселков Запорожского района. Там разрушены жилые дома.
Армия РФ систематически обстреливают Запорожье и область. 30 августа по областному центру оккупанты нанесли ракетные удары.
За несколько дней до этого в результате очередной вражеской атаки получили повреждения девять многоквартирных и 40 частных домов в Запорожской области.
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