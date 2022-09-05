РФ нанесла удар по пригороду Запорожья: в мэрии рассказали о последствиях

5 сентября, 08:58
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В результате удара РФ под Запорожьем разрушены жилые дома, детали уточняются (Фото:ГСЧС)

В результате удара РФ под Запорожьем разрушены жилые дома, детали уточняются (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 5 сентября, войска РФ нанесли удар по пригороду Запорожья, жители областного центра слышали звуки взрывов.

Как сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram, взрывы были за городом, в самом Запорожье прилеты не зафиксированы. Все детали уточняются.

По его словам, от вражеских обстрелов пострадал один из поселков Запорожского района. Там разрушены жилые дома.

Видео дня

Армия РФ систематически обстреливают Запорожье и область. 30 августа по областному центру оккупанты нанесли ракетные удары.

https://www.youtube.com/watch?v=_vQo9gbDgfE

За несколько дней до этого в результате очередной вражеской атаки получили повреждения девять многоквартирных и 40 частных домов в Запорожской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Запорожье Война России против Украины

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