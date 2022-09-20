Ситуация в Харьковской области: войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры, за сутки два человека подорвались на минах

20 сентября, 10:38
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Российские оккупанты обстреливают деоккупированные населенные пункты Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters)

Российские оккупанты обстреливают деоккупированные населенные пункты Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters)

В ночь на вторник, 20 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, обошлось без пострадавших. Подробности удара он не сообщил.

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Также за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты региона вдоль линии границы с РФ и линии столкновения в Харьковском, Купянском и Изюмском районах.

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В результате вражеских атаки в Купянском районе три человека получили ранения. В Харьковском районе двое мужчины получили ранения в результате подрыва на мине.

Синегубов добавил, что за сутки спасатели обезвредили 1110 боеприпасов и взрывчаток. Обнаружено также много противопехотных мин-лепестков.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники вышли к государственной границе.

https://www.youtube.com/watch?v=xoxN83Kug5s

Вечером 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, продолжаются стабилизационные мероприятия.

В Минобороны уточнили, что с 6 по 14 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области, включая Балаклею, Купянск и Изюм.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Ракетные удары Война России против Украины

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