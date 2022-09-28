Войска РФ трижды ударили по Никополю: власти рассказали о разрушениях 28 сентября, 08:42 Последствия вражеских атак по населенным пунктам Днепропетровской области (Фото:ГСЧС)

В ночь на среду, 28 сентября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область из Градов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты трижды ударили по Никополю. В результате вражеской атаки повреждены более десяти многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровод и шесть линий электропередач.

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Снаряды войск РФ оставили без света почти 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов.

В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Криворожском районе накануне вечером украинская ПВО сбила российскую ракету Х-59.

В других районах ночь прошла относительно спокойно.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. В Никополе повреждены десятки домов.

26 сентября оккупанты также выпустили ракету Х-59 по аэропорту Кривого Рога. Люди во время удара не пострадали, но полностью разрушена инфраструктура аэропорта.