Войска РФ ударили из Градов по Никополю и Марганцу: по городам выпустили около 30 снарядов, есть погибшие и раненые 23 сентября, 08:53 Последствия вражеских обстрелов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на пятницу, 23 сентября, войска РФ ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Днепропетровской области, под огнем оказались Никополь и Марганец.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты выпустили по мирным городам около 30 снарядов. В Марганце погибли два человека, еще девять местных жителей получили ранения. Троих человек спасатели достали из-под завалов.

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В результате вражеских атак повреждены восемь жилых домов, один полностью разрушен. После обстрела в одном из домов начался пожар, его удалось потушить.

Без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.

В Никополе, по предварительным данным, повреждены десять домов.

На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются.

Накануне войска РФ атаковали населенные пункты Днепропетровской области, по центральным районам Никополя нанесли удары из Градов, оккупанты выпустили 20 снарядов.

21 сентября по городам региона войска РФ выпустили 100 снарядов, пострадали объекты инфраструктуры.

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