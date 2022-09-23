Ночью РФ ударила по Николаеву: повреждено офисное здание, частные дома и коммуникации 23 сентября, 10:58 Войска РФ практически ежедневно атакуют Николаев (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 23 сентября, войска РФ нанесли удар по Николаеву, повреждены здания и частные дома.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, снаряды попали в офисное здание объекта промышленной инфраструктуры. Также повреждены частные дома, водопровод и электросети. Подробная информация о разрушениях уточняется.

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Российские оккупанты также обстреливали населенные пункты Николаевской области.

За минувшие сутки в результате обстрела села Украинка в Николаевском районе начался пожар в жилом доме. Обошлось без пострадавших.

В Баштанском районе под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. В результате атаки войск РФ повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, три объекта торговли и газовый трубопровод с последующим возгоранием. Пострадавших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Накануне войска РФ нанесли мощные удары по Николаеву. Были повреждены жилые дома и заведения гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев и населенные пункты Николаевской области. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, за 200 дней полномасштабной войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 29 из них.



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