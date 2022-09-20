РФ нанесла авиаудар по многоэтажке в Бахмуте: обрушились несколько подъездов, под завалами могут быть люди 20 сентября, 11:34 Под завалами многоэтажки могут находиться два человека (Фото:ГСЧС)

В ночь на вторник, 20 сентября, войска РФ нанесли авиаудар по Бахмуту Донецкой области, снаряды попали в многоэтажку.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате атаки обрушились три подъезда, под завалами могут находиться двое людей.

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Глава ОВА также опубликовал видео последствий авианалета.

Спасатели уточнили в Facebook, что в результате авиаудара обрушился первый подъезд с 5 по 1 этаж и четвертый подъезд с 5 по 3 этаж.

Также на месте происшествия возник пожар на площади в 100 кв. м, его ликвидируют.

Кириленко также сообщил, что минувшей ночью под обстрел российских оккупантов также попал населенный пункт Хромово, один человек получил ранения.

Громко прошла ночь в Северске. В результате обстрелов разрушены по меньшей мере два частных дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

Войска РФ также обстреляли старую часть Авдеевки, а утром — центральные районы города. Обошлось без пострадавших.

От вражеских атак пострадала Богоявленка Угледарской громады, объемы разрушений устанавливаются.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.



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