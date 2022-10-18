Ситуация в Днепропетровской области: войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу, украинские военные сбили дрон-камикадзе 18 октября, 08:34 Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов по всей Украине (Фото:ГСЧС)

Рано утром во вторник, 18 октября, войска РФ нанесли удар по северной части Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул в Telegram.

«Относительно последствий взрывов — пока ситуацию не комментирую. Тревога продолжается», — отметил он.

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Вилкул добавил, что возможны повторные атаки на город.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко добавил в Telegram, что ночью российские оккупанта атаковали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район, били по Мировской и Покровской громадам.

Повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти тысяча семей осталось без света и связи.

Резниченко также уточнил, что украинское военные сбили над Днепропетровской областью дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

По состоянию на 8:30 утра войска РФ продолжают атаковать регион.

Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область. В последние дни наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры.