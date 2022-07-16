Войска РФ выпустили ракеты по Константиновке, в Донецкой области за сутки семь погибших — глава ОВА
Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Утром в субботу, 16 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по Константиновке Донецкой области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
В результате атаки разрушены дома в частном секторе, РФ нанесла удары по промышленным объектам.
Кириленко также добавил, что за сутки в области погибли семь мирных жителей, еще 14 человек получили ранения. Двое погибли в Красногоровке, один в Славянске, один в Авдеевке, один в Закотном, один в Горняке и один в Островском.
В Константиновке умер человек, получивший ранения ранее в Луганской области.
После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.
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