Войска РФ нанесли удар по Хмельницкой области — глава ОВА

6 октября, 08:29
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Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области во время воздушной тревоги (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области во время воздушной тревоги (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в четверг, 6 октября, войска РФ нанесли удары по Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram.

По его словам, жители области слышали звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Cj9FvDfIit0

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Другие подробности пока не уточняются. Гамалий пообещал сообщить о последствиях атак российских оккупантов позже.

Войска РФ продолжают атаковать мирные украинские города ракетами и дронами-камикадзе.

6 октября оккупанты нанесли семь ракетных ударов по жилым многоквартирным домам в Запорожье. Разрушены целые подъезды. Под завалами находятся люди.

В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов. В результате ударов пострадали три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировать.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Хмельницкая область Ракетные удары Война России против Украины

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