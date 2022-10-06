Войска РФ нанесли удар по Хмельницкой области — глава ОВА
Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области во время воздушной тревоги (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Утром в четверг, 6 октября, войска РФ нанесли удары по Хмельницкой области.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram.
По его словам, жители области слышали звуки взрывов во время воздушной тревоги.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Другие подробности пока не уточняются. Гамалий пообещал сообщить о последствиях атак российских оккупантов позже.
Войска РФ продолжают атаковать мирные украинские города ракетами и дронами-камикадзе.
6 октября оккупанты нанесли семь ракетных ударов по жилым многоквартирным домам в Запорожье. Разрушены целые подъезды. Под завалами находятся люди.
В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.
Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов. В результате ударов пострадали три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировать.