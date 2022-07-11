Ночью войска РФ трижды нанесли ракетные удары по Харькову: разрушены многоэтажный дом и школа

11 июля, 08:34
Вражеская ракета полностью разрушила один из подъездов многоэтажки (Фото:ГСЧС)

Вражеская ракета полностью разрушила один из подъездов многоэтажки (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 11 июля, войска РФ нанесли три ракетных удара по Харькову.

По данным спасателей, одна из ракет попала в в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания. Из-под завалов спасли 86-летняя женщина, проживающую в квартире на втором этаже. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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Еще две ракеты попали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

https://www.youtube.com/watch?v=MmeKVo9Fdd8

По территории Харьковской области произошло 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Пять из них спасатели тушили в Чугуевском районе, пять — в Изюмском и один в Богодуховском.

Горели жилой дом, хозяйственные постройки, производственные здания, автомобиль, свалка и трава на открытой территории.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid023UomB6LfYCY8SxYXo4AshiY9cXJVNmGLm6XSL5H4ZksPcu2svxNsjfChsFdWicpSl

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram уточнил, что ракеты российских оккупантов попали исключительно в гражданские объекты. Данные по пострадавшим уточняются.

Россия систематически наносит ракетные удары по Харькову и области.

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По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты не отказались от планов оккупировать всю Харьковскую область.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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