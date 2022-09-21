Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье — глава ОВА 21 сентября, 10:44 РФ выпустила ракеты по Запорожью (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В ночь на среду, 21 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

Ракеты российских оккупантов попали по объекту инфраструктуры.

«Враг ночью нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в областном центре. Пострадавших нет. Объект потерпел разрушения», — отметил Старух.

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Другие детали пока не сообщаются.

Накануне Старух заявил, что наступление российских оккупантов на запорожском направлении в ближайшее время маловероятно, однако россияне накопили достаточно сил для удержания занятых рубежей.

Он пояснил, что в регионе проходит дорога из Донецка в Херсонскую область, поэтому в области постоянно есть определенный контингент войск РФ, который могут перебрасывать на восток или запад. Сейчас идут дожди, что затрудняет всякую интенсификацию боевых действий.

19 сентября войска РФ атаковали Запорожье, применив ракеты С-300.

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