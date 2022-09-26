РФ ударила ракетами по Первомайскому: пострадали объекты критической и гражданской инфраструктуры, погибла 15-летняя девочка 26 сентября, 15:11 В результате атаки полностью разрушены два частных дома (Фото:ГСЧС)

Днем в понедельник, 26 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Первомайскому Харьковской области. Погибла 15-летняя девочка.

Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев в Telegram.

«В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура громады. О месте попадания не сообщаем! Ожидаем более точной информации о последствиях», — отметил он.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил в Telegram, что есть также повреждение критической инфраструктуры. В результате атаки полностью разрушены два частных дома.

Позже глава ОВА уточнил, что в результате ракетного удара погибла 15-летняя девочка.

Войска РФ систематически обстреливают Харьков и освобожденные в ходе контрнаступления населенные пункты Харьковский области.

15 сентября в лесополосе в Изюме нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

23 сентября в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что эксгумировали 447 тел. Из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти. Заммэра Изюма Владимир Мацокин предположил, что количество жертв российских оккупантов среди мирного населения в Изюме может превышать тысячу.

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