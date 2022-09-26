Войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву и области: власти рассказали о разрушениях 26 сентября, 10:31 Ракеты попали по промзоне Николаева (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Рано утром в понедельник, 26 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По его словам, ракеты попали по промзоне в окрестностях Николаева.

В результате атаки повреждены окна, крыша и двери в зданиях, частично разрушено складское помещение.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил в Telegram, что жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Подробная информация уточняется.

Ким также рассказал об ударах российских оккупантов по населенным пунктам области.

Так, в Николаевском районе войска РФ атаковали Очаков. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов Баштанского района повреждено более 15 домов и школа.

25 сентября противовоздушная оборона Воздушного командования Юг сбила дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который пытался атаковать Николаев.

Перед этим оккупанты обстреляли Николаев, были повреждены жилые дома, также есть попадание в водопроводные сети.

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