Войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву и области: власти рассказали о разрушениях
Ракеты попали по промзоне Николаева (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)
Рано утром в понедельник, 26 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
По его словам, ракеты попали по промзоне в окрестностях Николаева.
В результате атаки повреждены окна, крыша и двери в зданиях, частично разрушено складское помещение.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил в Telegram, что жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Подробная информация уточняется.
Ким также рассказал об ударах российских оккупантов по населенным пунктам области.
Так, в Николаевском районе войска РФ атаковали Очаков. Обошлось без пострадавших.
В результате обстрелов Баштанского района повреждено более 15 домов и школа.
25 сентября противовоздушная оборона Воздушного командования Юг сбила дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который пытался атаковать Николаев.
Перед этим оккупанты обстреляли Николаев, были повреждены жилые дома, также есть попадание в водопроводные сети.
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