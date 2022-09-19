Войска РФ ударили ракетами по Николаеву: мэр рассказал о разрушениях

19 сентября, 08:33
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Одна из ракет попала во двор частного дома (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Одна из ракет попала во двор частного дома (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

В ночь на понедельник, 19 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате атаки есть разрушения.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По его словам, одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна и двери, разрушена кровля.

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Обошлось без погибших и пострадавших.

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На одном из участков повреждено около 300 метров контактной проволоки трамвайной сети. Ремонтная бригада Николаевэлектротранс уже работает на месте попадания снарядов.

Сенкевич добавил, что на данный момент специалисты обследуют район обстрела.

Другие детали пока не уточняются.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев и населенные пункты Николаевской области. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталий Кима, за 200 дней полномасштабной войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 29 из них.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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