Атаки РФ в Донецкой области: оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово, ранены 12 человек, среди них есть дети 21 сентября, 12:36 Войска РФ продолжают наносить удары по Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В ночь на среду, 21 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, снаряды попали в жилой дом.

По предварительной информации, ранены 12 человек, среди них двое детей. Еще один человек может находиться под завалами. Проводится спасательная операция.

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Кириленко добавил, что российские оккупанты стреляют по всей линии фронта в Донецкой области.

В Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов, информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

Всю ночь продолжались обстрелы Константиновской громады. Обошлось без пострадавших.

В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка.

Торецк войска РФ обстреляли из артиллерии, повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.



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