Войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожской области, есть разрушения — глава ОВА 17 сентября, 09:13 Одна из ракет повредила здание гимназии (Фото:Александр Старух/Telegram)

Ночью и утром в субботу, 17 сентября, войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожской области, есть разрушения, один человек ранен.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрация Александр Старух в Telegram.

Утром ракеты российских оккупантов попали по селу недалеко от Запорожья.

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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Старух добавил, что в ночь на субботу войска РФ выпустили четыре ракеты по селу Таврическое. В результате атаки разрушены гимназия Перспектива, спортивный клуб и местное здание культуры. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов также повреждены многоэтажки в пгт Степногорск.

Глава ОВА уточнил, что люди вовремя скрылись в укрытиях, никто не пострадал.

В городе Орехов после очередного обстрела есть раненый.

В ответ на успешное контрнаступлении ВСУ на Харьковском, Херсонской и Донецком направлениях РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, а также по гражданским объектам.

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