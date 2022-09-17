Войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожской области, есть разрушения — глава ОВА
Одна из ракет повредила здание гимназии (Фото:Александр Старух/Telegram)
Ночью и утром в субботу, 17 сентября, войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожской области, есть разрушения, один человек ранен.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрация Александр Старух в Telegram.
Утром ракеты российских оккупантов попали по селу недалеко от Запорожья.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Старух добавил, что в ночь на субботу войска РФ выпустили четыре ракеты по селу Таврическое. В результате атаки разрушены гимназия Перспектива, спортивный клуб и местное здание культуры. Обошлось без пострадавших.
В результате обстрелов также повреждены многоэтажки в пгт Степногорск.
Глава ОВА уточнил, что люди вовремя скрылись в укрытиях, никто не пострадал.
В городе Орехов после очередного обстрела есть раненый.
В ответ на успешное контрнаступлении ВСУ на Харьковском, Херсонской и Донецком направлениях РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, а также по гражданским объектам.
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