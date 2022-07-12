Войска РФ выпустили две ракеты по Харькову — глава ОВА

12 июля, 10:21
Россия ежедневно наносит ракетные удары по Харькову (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

Россия ежедневно наносит ракетные удары по Харькову (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

В ночь на вторник, 12 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Россияне продолжают свою тактику устрашения мирного населения Харьковщины. Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет», — отметил он.

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Синегубов также сообщил о состоянии пострадавших в результате вражеских обстрелов Харькова 11 июля.

По его словам, 4-летний мальчик после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице в состоянии средней тяжести, угроз его жизни нет. Все взрослые пациенты, которые получили взрывные травмы и осколочные ранения, в состоянии средней тяжести. Всем оказывается профессиональная медицинская помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=yoq0X0M0Xno

Глава ОВА также сообщил о ситуации в Харьковской области. За минувшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В результате артиллерийского обстрела в Золочеве погибли два человека.

Оккупанты обстреляли Харьков в понедельник, 11 июля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди 31 пострадавшего двое детей 4 и 16 лет. Всех госпитализировали.

Погибли шесть человек, среди них — отец и сын.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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