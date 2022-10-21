Войска РФ нанесли повторный удар по Харькову — мэр

21 октября, 10:59
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РФ бьет по жилым и промышленным районам Харькова (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

РФ бьет по жилым и промышленным районам Харькова (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

После 10:00 утра пятницы, 21 октября, войска РФ нанесли новый удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.

По его словам, российские оккупанты снова атаковали Киевский район областного центра.

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«Предварительно — без разрушений, жертв и пострадавших», — отметил он.

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Терехов добавил, что ранее утром РФ атаковала Харьков ракетами С-300.

Утром 21 октября оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова, есть разрушения промышленной инфраструктуры. В результате атаки шесть человек получили ранения.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харькове более 150 тысяч человек потеряли свои дома.

Войска РФ систематически наносят удары по городу, разрушая критическую и гражданскую инфраструктуру.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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