Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Запорожью — глава ОВА

6 октября, 11:05
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Утром российские оккупанты выпустили семь ракет по жилым домам Запорожья (Фото:ГСЧС)

Утром российские оккупанты выпустили семь ракет по жилым домам Запорожья (Фото:ГСЧС)

Днем в четверг, 6 октября, войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram.

«Очередная ракетная атака противника. Находитесь в укрытиях», — написал он.

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Подробности повторной атаки Старух не сообщил.

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев добавил, что ракеты российских оккупантов попали по по объектам инфраструктуры.

«Проклятые рашисты не оставляют город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры», — сообщил он в Telegram.

Другие детали пока не уточняются.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет, погибли две женщины. Десть человек пострадали. Под завалами могут находиться до пяти человек.

В результате утренней атаки разрушены жилые дома.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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