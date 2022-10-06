Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Запорожью — глава ОВА
Утром российские оккупанты выпустили семь ракет по жилым домам Запорожья (Фото:ГСЧС)
Днем в четверг, 6 октября, войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram.
«Очередная ракетная атака противника. Находитесь в укрытиях», — написал он.
Подробности повторной атаки Старух не сообщил.
И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев добавил, что ракеты российских оккупантов попали по по объектам инфраструктуры.
«Проклятые рашисты не оставляют город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры», — сообщил он в Telegram.
Другие детали пока не уточняются.
Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет, погибли две женщины. Десть человек пострадали. Под завалами могут находиться до пяти человек.
В результате утренней атаки разрушены жилые дома.