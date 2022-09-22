Николаев подвергся мощным обстрелам: под удар войск РФ попали разные районы города, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура
Последствия вражеских обстрелов Николаева 14 сентября (Фото:Umit Bektas/Reuters)
В ночь на четверг, 22 сентября, войска РФ нанесли мощные удары по Николаеву.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram.
«Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Под удар попали разные районы города», — отметил он.
По словам Сенкевича, повреждены жилые дома и заведения гражданской инфраструктуры.
Места обстрелов обследуют специалисты.
Детали атак сообщат позже.
Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким добавил в Telegram, что РФ нанесла удары ракетами С-300.
«В результате повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания. Также в 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар складского помещения», — отметил он.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев и населенные пункты Николаевской области. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, за 200 дней полномасштабной войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 29 из них.
В результате атаки 19 сентября пострадали 40 частных домов.
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