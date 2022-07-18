Оккупанты нанесли удары по промзоне Краматорска — мэр

18 июля, 08:56
Войска РФ систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Войска РФ систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Утром в понедельник, 18 июля, войска РФ нанесли четыре удара по промзоне Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Громкое утро в Краматорске. Четыре удара по промышленной зоне, похоже из РСЗО», — отметил он.

О последствиях и пострадавших пока не сообщается.

Видео дня
https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid032bbAehb1RMz2mwW9bwFfpEKtruPFDe5DVwb8nJVNWJZw1jaiGNLsqzm6VG1qU2fDl

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

В результате ракетного удара по Краматорску 15 июля пострадала телестудия Государственного телеканала Дом.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины

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