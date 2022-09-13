Войска РФ нанесли массированный удар по Славянску, один из снарядов попал в жилой пятиэтажный дом — мэр 13 сентября, 09:03 Войска РФ попали по жилой пятиэтажке, разрушены верхние этажи (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Вечером в понедельник, 12 сентября, войска РФ нанесли массированный удар по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.

По его словам, снаряды попали в многоэтажные жилые дома.

«Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку по ул. Почтовой, 12. Пострадали и расположенные рядом дома по ул. Свободы. Еще один „прилет“ — у многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома», — отметил мэр.

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Лях добавил, что есть также попадания и в других местах города, их устанавливают полиция и ГСЧС.

В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина.

«С утра РЭМ ведет работы на местах прилетов. Ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на ул. Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на Почтовой, Свободе и Светлодарской», — добавил он.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

С начала сентября ВСУ перешли в контрнаступление в Донецкой области, освобождены ряд населенных пунктов, среди них — Святогорск и Борогодичное.

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