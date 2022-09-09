РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области, есть разрушения и раненые — глава ОВА 9 сентября, 12:21 Авиация РФ ударила по Сумской области, не пересекая границу Украины (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Утром в пятницу, 9 сентября, авиация РФ нанесла удар по больнице Великописаревской громады в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, авиация РФ атаковала гражданскую инфраструктуру, не пересекая границу Украины.

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«Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины — сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу», — отметил Живицкий.

Глава ОВА добавил, что здание больницы разрушено, есть пострадавшие среди людей.

Количество раненых и другие детали не уточняются.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской области. За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли три громады региона, они выпустили более 90 снарядов из минометов, Градов и гранатометов.

7 сентября со стороны армии РФ было зафиксировано 17 «прилетов», россияне дважды открывали минометный огонь по территории Эсманской громады.

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