Войска РФ накрыли Градами центральные районы Никополя: повреждены многоэтажки, частные дома и две больницы

22 сентября, 08:35
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Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 22 сентября, войска РФ атаковали населенные пункты Днепропетровской области, по центральным районам Никополя нанесли удары из Градов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Около полуночи россияне накрыли Градами Никополь. Выпустили по центральным кварталам из 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину», — отметил он.

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По словам главы ОВА, в городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. На улицах много воронок от снарядов и обломки боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=Ngb-ZLBQ5t0

Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. В результате атаки повреждена и стелла на Алее памяти.

Из-за вражеских обстрелов вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах. Огонь удалось ликвидировали.

В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Спасатели потушили огонь, люди не пострадали.

Накануне войска РФ выпустили по населенным пунктам Днепропетровской области более 100 снарядов, пострадали объекты инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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