Оккупанты готовят новые провокации на ЗАЭС, не исключены атаки и на другие атомные станции Украины — ГУР 13 сентября, 11:43 Войска РФ стянули на ЗАЄС военную технику и систематически устраивают провокации (Фото:НАЭК Энергоатом)

Российские оккупанты готовят новые провокационные обстрелы Запорожской АЭС, под угрозой также оказались другие атомные станции Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, после захвата ЗАЭС РФ «увидела определенную безнаказанность со стороны международного сообщества». Оккупанты могут масштабировать свои действия на всю энергетическую систему Украины, готовя «откровенную гуманитарную катастрофу, кризис в преддверии зимы».

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«Мы уже можем говорить, к сожалению, не только про Запорожскую АЭС. Российский агрессор систематически, методически обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, несомненно, может повлиять в итоге и на другие атомные объекты — на другие атомные станции», — пояснил представитель украинской разведки.

Он добавил, что есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов ЗАЭС.

«У личного состава агрессора есть план нахождения в укрытиях во время своих сигналов, то есть имеется передвижение техники, имеется систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которых сейчас осталось лишь несколько объединяющих ЗАЭС с украинской энергосистемой», — резюмировал Юсов.

Работа оккупированной РФ Запорожской АЭС полностью остановлена. В ночь на воскресенье, 11 сентября, от электросетей был отключен 6-й энергоблок.



3 сентября Запорожскую АЭС отключили от сети. Станция продолжила поставлять электроэнергию в энергосистему Украины через резервную линию, однако из-за ее недостаточной пропускной способности, а также непрерывных обстрелов россиян пришлось отключить энергоблок № 5.



В работе остался только 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подавал электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивал собственные потребности Запорожской АЭС, в частности, в охлаждении реакторов.

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках, они работают под давлением. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.



Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города, используя станцию как «ядерный щит».



Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные стали регулярно обстреливать станцию, создавая риск ядерной катастрофы.



Россия, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается отключить станцию от энергосистемы Украины и получить полный контроль за ней. Для этого, в частности, российские военные разрушают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ.

Вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

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