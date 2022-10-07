Войска РФ выпустили по Сумской области почти 200 снарядов: есть жертвы и разрушения

7 октября, 14:57
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В результате атак оккупантов по Сумской области разрушены жилые дома (Фото:ГПСУ)

В результате атак оккупантов по Сумской области разрушены жилые дома (Фото:ГПСУ)

Войска РФ массированно обстреливают Сумскую область, за минувшие сутки выпустили по региону почти 200 снарядов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты применили неуправляемые ракеты, их выпустили с вертолетов.

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«Повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередачи. Есть раненые. Сегодня обстрелы продолжаются. Уже известно об одном погибшем», — добавил Тимошенко.

В Госпогранслжубе уточнили, что за сутки армия РФ обстреляла восемь громад Сумской области и три громады Черниговской области.

Применялась авиация, ствольная и реактивная артиллерии, минометы и беспилотники.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0HWoPAQLZhmHHhHwVzTD46p9EeqefBb5HfCkmKQaUQ2kQs1wJewuV61kbnSMKw39Jl
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумская область Война России против Украины

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