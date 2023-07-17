В британской разведке сообщили об остром дефиците контрбатарейных радаров у РФ 17 июля, 10:36 Британская разведка сообщила о проблемах оккупантов на поле боя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупационная армия РФ испытывает острый дефицит контрбатарейных радаров на поле боя.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.

В британском ведомстве пояснили, что устойчивость российских сухопутных войск зависит от эффективного обнаружения украинской артиллерии и нанесения по ней ударов, часто с использованием собственной артиллерии.

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«Ключевым компонентом такого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро обнаруживать артиллерийские линии противника. Россия испытывает острую нехватку контрбатарейных РЛС, особенно современных ЗООПАРК-1М», — добавили там.

В британской разведке подчеркнули, что армия РФ, вероятно, сохранит лишь небольшое изначально развернутого парка этой системы радаров на фоне боев вдоль линии фронта.

РФ несет огромные потери в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения оккупанты уже потеряли более 238 тысяч своих военных убитыми. ВСУ также уничтожили почти 30 тысяч единиц военной техники войск РФ.