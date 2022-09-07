В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия все чаще использует устаревшее советское вооружение в Украине 7 сентября, 12:36 У России истощаются запасы вооружений и техники за полгода войны против Украины (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

Войска РФ все чаще стали использовать устаревшее советское вооружение в войне против Украины, их запасы просели.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Мы видим такую ​​тенденцию, что враг все чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если за вчерашние сутки Х-101 ракеты летели, это уже редкость, потому что Х-101 очень дорогие ракеты и самые технологичные ракеты, которые Россия против нас использует», — отметил он.

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По словам Игната, на данный момент противник часто применяет ракеты советского производства Х-22 и Х-59. При этом, комплексы С-300, которые предназначены для сбивания воздушных целей, оккупанты применяют для ударов по украинским городам.

«Это говорит о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине. По разным данным разведки, все же у противника немного просел тот запас», — отметил он.

Представитель Воздушных сил ВСУ напомнил, что из-за нехватки вооружения Россия обращается за беспилотниками к Ирану, а за снарядами для артиллерии — к Северной Корее.

Накануне издание The New York Times сообщило, что лучшее высокоточное оружие в российском арсенале, которое применяют оккупанты на войне в Украине, содержит устаревшие низкотехнологичные компоненты. Это технологии десятилетней давности от самых ранних моделей.

Исследовательская группа Conflict Armament Research изучила российскую технику в июле по приглашению правительства Украины.

Исследователи также обнаружили, что оружие, используемое Россией в Украине, часто базируется на западных инновациях, несмотря на санкции, введенные еще в 2014 году.

С начала войны РФ против Украины ВСУ ликвидировали более 50 тыс. военных РФ и более 13 тысяч военной техники российских оккупантов.

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