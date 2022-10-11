РФ продолжает перебрасывать в Беларусь иранские дроны-камикадзе — украинская разведка 11 октября, 12:56 ВСУ сбивают часть дронов-камикадзе, которые атакую украинские города (Фото:ГСЧС)

Россия продолжает перебрасывать в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, по состоянию на 10 октября на территории Беларусь есть 32 единицы, к 14 октября планируется завезти еще 8.

Видео дня

В ГУР отметили, что Беларусь также предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов.

Так, на железнодорожную станцию ​​Кировская в оккупированном Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами — 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Гомельской области.

Ближайшее время также запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения из Беларуси.

10 октября Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

Известно также о ракетных ударах по 14 областям Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.



Для атак российские оккупанты использовали ракеты типа Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С и дроны-камикадзе, большую часть дронов и почти половину ракет удалось сбить.



