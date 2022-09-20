РФ выпустила по Днепропетровской области более 100 снарядов, пострадали три громады

20 сентября, 08:44
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Под ударом российских оккупантов был Никопольский район (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Под ударом российских оккупантов был Никопольский район (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 20 сентября, войска РФ выпустили по населенным пунктам Днепропетровской области более 100 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты накрыли Градами и тяжелой артиллерией три громады — Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

Видео дня

Оккупанты ударили по ним пять раз выпустив на города и села более 100 снарядов.

https://www.youtube.com/watch?v=opvEZbJTOEs

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция.

В других районах было относительно спокойно.

В ночь на 19 сентября оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады Днепропетровской области. Войска РФ били из тяжелой артиллерии и Градов и выпустили более 40 снарядов.

18 сентября в результате атаки РФ на Никопольский район погибли двое мужчин и еще три человека были ранены.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

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