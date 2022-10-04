Войска РФ атаковали приграничье Сумской области, пострадала ферма 4 октября, 10:41 Здания фермерского хозяйства получили повреждения (Фото:ГПСУ)

3 октября войска РФ обстреливали приграничье Сумской области с территории России.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Facebook, под огнем ствольной артиллерии российских оккупантов оказалась Великописаревская громада.

В течение дня на территории громады разорвалось около десятка вражеских снарядов. Оккупанты вели огонь со стороны российского населенного пункта Козинка.

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В результате обстрелов повреждено фермерское хозяйство одного из населенных пунктов.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Накануне войска РФ атаковали две громады в области — Юнакиевскую и Хотинскую, всего выпусили 56 снарядов.

2 октября российские оккупанты обстреляли Средино-Будскую громаду Шосткинского района. Потерь и разрушений не было.