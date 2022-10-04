Войска РФ атаковали приграничье Сумской области, пострадала ферма

4 октября, 10:41
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Здания фермерского хозяйства получили повреждения (Фото:ГПСУ)

Здания фермерского хозяйства получили повреждения (Фото:ГПСУ)

3 октября войска РФ обстреливали приграничье Сумской области с территории России.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Facebook, под огнем ствольной артиллерии российских оккупантов оказалась Великописаревская громада.

В течение дня на территории громады разорвалось около десятка вражеских снарядов. Оккупанты вели огонь со стороны российского населенного пункта Козинка.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=4L_7xgxlWoM

В результате обстрелов повреждено фермерское хозяйство одного из населенных пунктов.

Обошлось без жертв и пострадавших.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid02YqDq4webCUteUoiMJati8ZPY8LbSZHovYJ6HubYnjfHgJyfU5yCq3c1EmMkA4oADl

Накануне войска РФ атаковали две громады в области — Юнакиевскую и Хотинскую, всего выпусили 56 снарядов.

2 октября российские оккупанты обстреляли Средино-Будскую громаду Шосткинского района. Потерь и разрушений не было.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумская область Война России против Украины

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