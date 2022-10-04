Войска РФ атаковали приграничье Сумской области, пострадала ферма
Здания фермерского хозяйства получили повреждения (Фото:ГПСУ)
3 октября войска РФ обстреливали приграничье Сумской области с территории России.
Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в Facebook, под огнем ствольной артиллерии российских оккупантов оказалась Великописаревская громада.
В течение дня на территории громады разорвалось около десятка вражеских снарядов. Оккупанты вели огонь со стороны российского населенного пункта Козинка.
В результате обстрелов повреждено фермерское хозяйство одного из населенных пунктов.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Накануне войска РФ атаковали две громады в области — Юнакиевскую и Хотинскую, всего выпусили 56 снарядов.
2 октября российские оккупанты обстреляли Средино-Будскую громаду Шосткинского района. Потерь и разрушений не было.