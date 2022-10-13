Войска РФ атаковали Никополь: повреждены десятки многоэтажек и частных домов, снаряды попали в больницу 13 октября, 08:29 Оккупанты продолжают терроризировать местное население Никополя (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 13 октября, войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии, больше всего пострадал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света», — отметил глава ОВА.

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Резниченко добавил, что снаряды российских оккупантов попали в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины на рынке, фабрику и почту.

В Марганецкой громаде люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

В других районах ночь прошла с воздушной тревогой, но без вражеских атак.

В ночь на 12 октября глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Никополь, применив зажигательные боеприпасы.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили по городу более 100 снарядов.



