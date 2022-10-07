РФ атаковала Николаев дронами-камикадзе: Ким рассказал о последствиях

7 октября, 10:26
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За минувшие сутки в Николаевской области удалось уничтожить шесть иранских дронов-камикадзе (Фото:Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки в Николаевской области удалось уничтожить шесть иранских дронов-камикадзе (Фото:Генштаб ВСУ)

В ночь на пятницу, 7 октября, войска РФ атаковали Николаев, предварительно, дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Николаевской областной венной администрации Виталий Ким в Telegram.

В результате удара возник пожар на крыше двухэтажного здания в одном из районов Николаева. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Ким добавил, что за минувшие сутки в Николаевской области удалось уничтожить шесть беспилотников оккупантов, часть из них — иранского производства.

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Так с 09:00 до 11:00 на подлете с моря в Николаевскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6. Также около 15:00 ликвидировано два бесилотника Mohajer-6 и Орлан-10.

В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

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Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов. В результате ударов пострадали три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировать.

6 октября РФ атаковала дронами-камикадзе Харьков, а 7 октября — Запорожье.

Инфографика: НВ
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Война России против Украины дроны-камикадзе

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