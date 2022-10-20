Ночью четыре вражеских дрона-камикадзе попали в учебное заведение Николаева, утром РФ атаковала город ракетами С-300 20 октября, 10:59 РФ систематически атакует Николаев, часть ракет попадают по жилым домам (Фото:ГСЧС)

В ночь на четверг 20 октября, войска РФ атаковали Николаев дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136, а утром — ракетами С-300.

Как сообщил мэр областного центра Александр Сенкевич в Telegram, четыре дрона попали в одно из учебных заведений Николаева. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

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В результате возникли два пожара на открытых территориях, они были оперативно ликвидированы.

Обошлось без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил в своем Telegram, что утром российские оккупанты выпустили по Николаеву ракеты С-300.

«Без жертв и разрушений. Только газоны портят», — написал он.

Войска РФ систематически наносят удары по Николаеву и области. В последнее время для атак все чаще используются дроны-камикадзе.

В течение месяца украинские защитники сбили 233 иранских дрона-камикадзе по всей Украине.

