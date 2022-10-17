В Николаеве три дрона-камикадзе попали в резервуары с подсолнечным маслом: спасатели показали последствия ударов 17 октября, 12:37 В результате атак оккупантов загорелись резервуары с подсолнечным маслом (Фото:ГСЧС)

Поздно вечером 16 октября войска РФ атаковали Николаев дронами-камикадзе.

Как сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram, дроны попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также произошел пожар на фармацевтическом складе.

Видео дня

Спасатели уточнили в Facebook, что оккупанты попали в здание производственного цеха в Заводском районе Николаева.

На территории предприятия в Заводском районе загорелись резервуары с маслом. Пожар был локализован, а затем и ликвидирован на площади 1000 кв. м.

По данным местного издания НикВести, часть улиц Николаева залило подсолнечным маслом. Утечка произошла из-за повреждения резервуаров.

Фото: НикВести

16 октября РФ атаковала Николаев дронами-камикадзе. Под удар попали объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад. Обошлось без жертв и пострадавших.