Атаки РФ на Днепропетровскую область: оккупанты ударили дронами-камикадзе по объекту критической инфраструктуры, в Марганце есть разрушения 31 октября, 08:17 В Марганце повреждены десятки многоэтажек и частных домов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 31 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе, больше всего пострадал Марганец.

Об атом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в город прилетели 40 снарядов из российских Градов.

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Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина получила ранения, она госпитализирована.

В Марганце повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Также поврежден местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.

В Каменском районе российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные разрушения. Работают все службы.

Войска РФ систематически обстреливают Днепропетровскую область.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской и Черкасской областях.