Атаки РФ в Днепропетровской области: оккупанты намеренно целились по жилым кварталам из Градов, повреждены дома, есть раненые

1 августа, 08:34
Снаряды оккупантов разрушили частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Снаряды оккупантов разрушили частные дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 1 августа, войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, ранены два человека, повреждены дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Более 60 приходов из Градов по ​​Марганцу и Красногригорьевской громаде. Российская армия намеренно целила по жилым кварталам — по людям, которые в это время спали. Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии», — отметил он.

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По словам главы ОВА, в Марганце повреждены восемь частных домов. В одном из них находились шесть детей, младшему из них два года. Никто из детей не пострадал.

https://www.youtube.com/watch?v=ToxjEdyprvM

Обстрелом также задело кафе и швейное производство. Выведена из строя электросеть, город частично без света.

В Красногригорьевской громаде повреждены три десятка частных домов и авто местных жителей. Задело и линию электропередач.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде.

Войска РФ систематически обстреливает Днепропетровскую область, в частности Никополь.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Град Днепропетровская область Война России против Украины

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