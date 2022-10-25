Войска РФ атаковали Днепропетровскую область Градами и дронами-камикадзе — глава ОВА
Ночью под ударом российских оккупантов оказался Никопольский район (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на вторник, 25 октября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив дроны-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, российские оккупанты также применили Грады и тяжелую артиллерию.
Под вражеский огонь попали три громады — Никопольская, Марганецкая и Мировская.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
В результате атак повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.
В других районах области обошлось без обстрелов.
Последние месяцы войска РФ систематически наносят удары по Днепропетровской области. Больше всего страдает Никопольский район и город Никополь. Там повреждены десятки многоэтажных и частных жилых домов.
Оккупанты также бьют по объектам критической и энергетической инфраструктуры региона.
В ночь на 19 октября войска РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.