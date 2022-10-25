Войска РФ атаковали Днепропетровскую область Градами и дронами-камикадзе — глава ОВА

25 октября, 08:34
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Ночью под ударом российских оккупантов оказался Никопольский район (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Ночью под ударом российских оккупантов оказался Никопольский район (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на вторник, 25 октября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты также применили Грады и тяжелую артиллерию.

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Под вражеский огонь попали три громады — Никопольская, Марганецкая и Мировская.

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По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате атак повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

В других районах области обошлось без обстрелов.

Последние месяцы войска РФ систематически наносят удары по Днепропетровской области. Больше всего страдает Никопольский район и город Никополь. Там повреждены десятки многоэтажных и частных жилых домов.

Оккупанты также бьют по объектам критической и энергетической инфраструктуры региона.

https://www.youtube.com/watch?v=eZeMbi95s3g

В ночь на 19 октября войска РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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