Разведке известно имя российского военного, отрезавшего голову украинскому пленному — Буданов

17 апреля, 19:33
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Кирилл Буданов считает, что российского военного преступника, отрезавшего голову украинскому пленному, скоро не станет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кирилл Буданов считает, что российского военного преступника, отрезавшего голову украинскому пленному, скоро не станет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава ГУР Миноборны Кирилл Буданов в интервью Radio NV заявил, что разведке известно имя российского военного, отрезавшего голову украинскому пленному.

«Да, есть. … Кто он – мы знаем», – заявил Буданов в ответ на вопрос Radio NV, есть ли у него данные на исполнителя этого военного преступления.

Глава ГУР Минобороны отказался сообщать, где он находится.

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Он отметил, что случаи подобных преступлений являются «единичными».

«Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением», – добавил Буданов.

На вопрос, "помогла" ли этому разведка, глава ГУР Минобороны ответил:

"Просто так случилось".

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

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Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич признали, что их ужаснуло видео, и осудили преступление.

13 апреля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Главное управление разведки предварительно знает, кто и где казнил украинского военного на видео.

Это не единственное подобное свидетельство, появившееся за последние дни.

В российских соцсетях 10 апреля опубликовали кадры, на которых видны останки головы якобы украинского военнослужащего: череп насажен на кол на неустановленной территории, предположительно в Бахмуте, рядом с ним боевики поставили косу. Аналитики ISW также указывают, что пользователи соцсетей уже напомнили о подобных случаях насаживания черепов на колы в Попасной Луганской области, где весной-летом 2022 года действовали «вагнеровцы».

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Также CNN сообщал о еще одном видео, которое появилось в российских Телеграм-каналах 8 апреля (американский телеканал не предоставляет соответствующую ссылку). Его, вероятно, сняли российские наемники из ЧВК Вагнера — и, судя по всему, недавно, предполагают журналисты. На кадрах видны обезглавленные тела двух украинских военных, лежащие на земле возле уничтоженной военной машины. Им также, вероятно, были отрублены руки.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Пленные Пленный Военное преступление Военнопленные Военные преступления ГУР Военные преступления РФ Кирилл Буданов радио NV

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