Разведке известно имя российского военного, отрезавшего голову украинскому пленному — Буданов 17 апреля, 19:33 Кирилл Буданов считает, что российского военного преступника, отрезавшего голову украинскому пленному, скоро не станет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава ГУР Миноборны Кирилл Буданов в интервью Radio NV заявил, что разведке известно имя российского военного, отрезавшего голову украинскому пленному.

«Да, есть. … Кто он – мы знаем», – заявил Буданов в ответ на вопрос Radio NV, есть ли у него данные на исполнителя этого военного преступления.

Глава ГУР Минобороны отказался сообщать, где он находится.

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Он отметил, что случаи подобных преступлений являются «единичными».

«Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением», – добавил Буданов.

На вопрос, "помогла" ли этому разведка, глава ГУР Минобороны ответил:

"Просто так случилось".

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.



Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич признали, что их ужаснуло видео, и осудили преступление.

13 апреля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Главное управление разведки предварительно знает, кто и где казнил украинского военного на видео.

Это не единственное подобное свидетельство, появившееся за последние дни.

В российских соцсетях 10 апреля опубликовали кадры, на которых видны останки головы якобы украинского военнослужащего: череп насажен на кол на неустановленной территории, предположительно в Бахмуте, рядом с ним боевики поставили косу. Аналитики ISW также указывают, что пользователи соцсетей уже напомнили о подобных случаях насаживания черепов на колы в Попасной Луганской области, где весной-летом 2022 года действовали «вагнеровцы».

Также CNN сообщал о еще одном видео, которое появилось в российских Телеграм-каналах 8 апреля (американский телеканал не предоставляет соответствующую ссылку). Его, вероятно, сняли российские наемники из ЧВК Вагнера — и, судя по всему, недавно, предполагают журналисты. На кадрах видны обезглавленные тела двух украинских военных, лежащие на земле возле уничтоженной военной машины. Им также, вероятно, были отрублены руки.