Войска РФ планируют провести «референдум» на захваченных территориях 11 сентября — украинская разведка 13 мая, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Протест против российской оккупации в Херсоне (Фото:Кадр видео Pravda Gerashenko/Telegram)

Оккупанты планируют 11 сентября провести псевдореферендум на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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«По нашим оценкам, такой „референдум“ может быть проведен в сентябре, 11 сентября. И необходимо не забывать, что там, на территории Донецкой и Луганской областей, на оккупированных территориях выдано около 800 тысяч паспортов граждан РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он добавил, что российские паспорта у жителей ОРДЛО могут быть использованы, как повод для «защиты граждан России», проживающих в Украине.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты планируют провести так называемый «референдум» в Мариуполе за присоединение к России.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявляла, что оккупанты запрещают депортированным украинцам жить во временно оккупированном Крыму без российского паспорта.

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